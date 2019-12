Martino conferma: “Al Napoli piace moltissimo Ricardo Rodriguez”

MILANO – Il giornalista Carmine Martino, intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha confermato l’interesse del club partenopeo nei confronti di Ricardo Rodriguez: “Al Napoli piace tantissimo Ricardo Rodriguez per la fascia sinistra. E’ un calciatore che Gennaro Gattuso ha già allenato al Milan e potrebbe decidere di acquistarlo in vista della prossima sessione di mercato. E’ un nome che unisce tutti: il ragazzo già quando era al Wolfsburg era stato nel mirino della società azzurra. Con Gattuso in panchina, è possibile che questa sia la volta buona per l’approdo in riva al Golfo”.