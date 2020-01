Martinez: “Piatek va aspettato. Suso? Ciclo finito”

MILANO – Jesus Suso è sempre più vicino al trasferimento. Ad oggi, l’ipotesi più plausibile è lo scambio con Under della Roma. Dell’esterno spagnolo ha parlato, ai microfoni di Radio Sportiva, l’avvocato Antonello Martinez: “Ha concluso il suo ciclo nel Milan. Dal punto di vista tattico non c’entra niente in questo nuovo sistema di gioco. A parte alcune giocate meravigliose che sono nelle sue corde, è uno che rallenta il gioco. Non è carino accanirsi contro di lui, ma è la sintesi del malcontento dei tifosi. Piatek? L’anno scorso ha fatto cose straordinarie. E’ ancora molto giovane, avrei ancora pazienza con lui”.