Martinez Quarta: “Milan? A chiunque piacerebbe giocarci…”

MILANO – Nella prossima sessione di calciomercato Lucas Martinez Quarta, difensore centrale classe 1996 del River Plate, lascerà l’Argentina per approdare in Europa e fare il definitivo salto di qualità. Il suo profilo piace a tanti grandi club e spesso è stato accostato anche a Milan e Inter. Proprio sulle due squadre meneghine il ragazzo ha rilasciato alcune significative dichiarazioni ai microfoni di calciomercato.it: “Sono due grandissime società, con un’enorme storia. Da qui a dire che ci sia qualcosa di concreto ce ne passa, ma a qualsiasi calciatore piacerebbe giocare in uno di questi due club nella propria carriera”.



