News Milan, Pioli ha deciso: in 10 possono partire, tesoretto da 117 milioni

Milan News, 10 giocatori verso l’addio: cessioni da circa 117 milioni

MILAN NEWS – La squadra di Pioli ha dato prova di grande forza nel periodo post lockdown, tanti calciatori si sono distinti e si sono guadagnati la riconferma per il prossimo anno. Ma molti altri potrebbero definitamente dire addio al Milan a fine stagione. A Bonaventura e Biglia scadrà il contratto, ma i due centrocampisti rossoneri non saranno gli unici a lasciare Milanello. Sono dati infatti come possibili partenti addirittura 10 calciatori, le cui cessioni permetteranno alle casse del Diavolo di ottenere un cospicuo tesoretto da circa 117 milioni da poter investire nel prossimo mercato. Senza perdere altro tempo allora, ecco la lista dei 10 rossoneri a rischio cessione >>>VAI ALLA LISTA