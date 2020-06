Mario Pasalic? Non può essere che un rimpianto…

Ve lo ricordate Mario Pasalic? Venticinquattro presenze in campionato, 5 reti e un assist per 1762′ giocati. Non tantissimo ma nemmeno poco. Purtroppo per lui e per il Milan fu una delle tante stagioni disgraziate. A fine stagione il club di Via Aldo Rossi scelse di non riscattarlo dal Chelsea. Ma fu solo un arrivederci all’Italia, al nostro campionato. Perchè ci pensò l’Atalanta di Gian Piero Gasperini a puntare su di lui.

Dopo due stagioni in prestito in maglia nerazzurra la società del presidente Percassi è pronto a far suo il giocatore. Con il Chelsea c’è l’accordo, manca solo l’ufficialità. Il numero uno nerazzurro verserà nelle casse della società di Stamford Bridge 15 milioni di euro.

Un accordo senza sconti tra l’ad Luca Percassi e Marina Granovskaia (braccio destro del patron Roman Abramovich). Il croato ha firmato un quadriennale da 1.5 milioni di euro a stagione. Decisiva la volontà di Pasalic di continuare il suo percorso di crescita a Bergamo, in una società che a differenza del Milan, ha creduto in lui. Fino allo stop causa emergenza sanitaria Pasalic ha giocato 32 gare, segnato 7 gol conditi con 7 assist. Più di un rimpianto…