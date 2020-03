Marino: “Sono preoccupato per il prossimo campionato, a questo neanche ci penso più…”

MILANO – Il direttore tecnico dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de ‘Il Mattino’, soffermandosi sull’emergenza Coronavirus e dicendosi pessimista circa la prosecuzione dell’attuale campionato: “La Cina è stata colpita due mesi prima di noi e ancora non ne è uscita, nonostante misure restrittive più severe delle nostre. Come si può pensare di rivedere i calciatori in campo a maggio? A questa stagione neppure ci penso più, ma sono preoccupato per il prossimo campionato. Bisogna prendere delle decisioni per evitare di compromettere la prossima stagione. Non vedo la possibilità che il sipario possa rialzarsi su questo campionato, ora bisogna tutelare il prossimo”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...