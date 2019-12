Marchetti: “Rodriguez-Napoli? Non credo che i partenopei vogliano investire in quel ruolo”

MILANO – La partita di ieri potrebbe esser stata l’ultima con la maglia del Milan per Ricardo Rodriguez. Una giornata piuttosto infelice, sia per il risultato, sia perché la prestazione dello svizzero non è stata positiva, tanto da esser sostituito all’intervallo da Calabria (il quale ha fatto persino peggio). Non è un mistero che Rodriguez voglia cambiare aria, per trovare un posto da titolare altrove che gli permetta di andare all’Europeo. Nelle ultime settimane si è parlato di un presunto interesse del Napoli e, l’agente del giocatore, non ha nascosto un certo gradimento verso la destinazione partenopea. Tuttavia, ai microfoni di Radio Marte, l’esperto di mercato Luca Marchetti ha escluso che il club campano investa in quel ruolo a gennaio: “Non vedo l’esigenza per il Napoli di comprare Ricardo Rodriguez. Il Napoli in quel ruolo mi pare già coperto, quindi non credo che andrà a investire in quel reparto”.