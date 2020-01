Marchetti: “Paquetà al Psg? Soluzione possibile…”

MILANO – Lucas Paquetà è finito nel mirino del Paris Saint-Germain che, in questa sessione invernale di calciomercato, potrebbe presentare un’offerta concreta per strapparlo al Milan. Ad oggi è una possibilità concreta, come conferma ai microfoni di Sky Sport il giornalista Luca Marchetti: “Paquetà può andare al Psg perché Leonardo, direttore sportivo del club francese, lo ha portato in Italia un anno fa e lo giudica un talento vero. Ora lo vorrebbe a Parigi. Il Psg, quindi, può affondare il colpo in questa finestra di mercato: è un colpo di scena possibile“.