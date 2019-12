Marca – Il Real non farà operazioni di mercato a gennaio. Milan, Jovic si allontana…

MILANO – Stando a ciò che riferisce il quotidiano spagnolo Marca, il Real Madrid, su indicazione di Zinedine Zidane, avrebbe deciso di non fare operazioni di mercato a gennaio, continuando a puntare sui giocatori che ha attualmente a disposizione. Non una buona notizia per il Milan, il quale ha da tempo messo nel mirino due giocatori dei Blancos: Mariano Diaz e Luka Jovic. Quest’ultimo è considerato come l’alternativa numero uno a Ibra, qualora lo svedese rifiutasse il ritorno in rossonero. Tuttavia, se venisse confermata l’indiscrezione di Marca, diventerebbe impossibile portare Diaz e Jovic all’ombra della Madonnina già a gennaio.