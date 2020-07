MILANO – Tra i giocatori che piacciono al Milan, in vista della prossima stagione c’è sicuramente Marc Roca. Il mediano è in uscita dall’Espanyol, retrocesso in Secuda Divisio. Sul giocatore spagnolo c’è forte l’interesse di Atletico Madrid, Villarreal e Bayern Monaco, ma secondo quanto riportato da Esports COPE sulle tracce del mediano ci sarebbe anche il Siviglia di Monchi e prossimo avversario della Roma in Europa League.