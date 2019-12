Marani: “Milan, atteggiamento inconcepibile contro l’Atalanta. La squadra non è guarita”

MILANO – Matteo Marani, noto giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sul Milan: “Pioli non ha particolari responsabilità e forse non ne aveva nemmeno Giampaolo. Gattuso era stato bravo a nascondere i problemi del Milan. In una squadra, la cosa più importante è la società. Tuttavia, le partite le giocano i calciatori e non capisco come i rossoneri possano scendere in campo come hanno fatto a Bergamo. Non si può andare in campo così, specialmente contro una squadra come l’Atalanta. Il Milan non è guarito, continua ad avere il problema del gol, non a caso solo quattro squadre in Serie A hanno segnato meno dei rossoneri. Al Gewiss Stadium ho visto un Milan assolutamente molle, con l’Atalanta che viaggiava al doppio della velocità e dell’intensità”.