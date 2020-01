Marani: “Ibra? Con due presenze ha già cambiato il Milan”

MILANO – A Cagliari, due giorni fa, Zlatan Ibrahimovic ha dato la scossa al Milan, trascinandolo verso una vittoria che lo ha rimesso in corsa per il sesto posto. Dell’attaccante svedese, ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato il giornalista Matteo Marani: “In due ore in campo, tra la partita con la Samp e col Cagliari, ha cambiato il Milan. Non solo per il gol segnato alla Sardegna Arena, ma perché tutto il Milan è cambiato e con lo svedese gira in maniera diversa. Ha trentotto anni, deve gestirsi nel modo migliore sul piano fisico, ma sta dando quello che serviva al Milan di Pioli”.