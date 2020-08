Mangiate: “Thiago SIlva? Rapporto ingaggio-età troppo alto” E su Fiorentina e Chelsea

MILANO – Non ci sarebbe solamente la Fiorentina su Thiago Silva. A fare il punto sul futuro del capitano del PSG, ci ha pensato il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante con un Tweet: “La prima scelta di Thiago Silva era il Milan, ma l’unica eccezione dei rossoneri per rapporto ingaggio-età sarà Ibrahimovic. In Italia, la Fiorentina rimane una possibilità per tornare a giocare in Serie A. Il difensore brasiliano è stato offerto anche al Chelsea“. Ecco il post completo

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live