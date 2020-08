Calciomercato Milan, ritorno di fiamma: ora con 20 milioni si può chiudere!

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma: l’obiettivo ora costa “solo” 20 milioni

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Tra pochi giorni il Milan si radunerà agli ordini di Stefano Pioli per cominciare a preparare la prossima stagione. Ma la rosa rossonera è tutt’altro che completa: Maldini e Masssara devono ancora aggiungere diversi tasselli importanti, ed è probabile che lo faranno molto presto. La dirigenza è alle prese con una lunghissima serie di questioni interne da sbrogliare, ma deve pensare seriamente anche al calciomercato in entrata. A questo proposito, nelle ultime ore – riferisce Le10Sport – sembrerebbe essere tornato di moda un vecchio pallino di Maldini e soci. Florian Thauvin è stato accostato al Milan a più riprese negli ultimi anni, ma alla fine il giocatore non ha mai lasciato Marsiglia. Adesso l’esterno ha il contratto in scadenza e non sembrerebbero esserci trattative per il rinnovo. L’Olympique Marsiglia potrebbe dunque trovarsi costretta a lasciarlo partire in estate, magari facendone una valutazione inferiore a quella di mercato. Infatti, stando a L’Equipe, il club francese conterebbe di incassare non più di 20 milioni di euro dalla cessione di Thauvin. Cifra più che abbordabile per le casse rossonere ma da cui, vista la situazione, potrebbe anche venir limato qualche milione. C’è però da fare attenzione alla concorrenza che non manca, specialmente in Italia. Anche Atalanta e Roma avrebbero messo gli occhi sul classe ’93, ormai veterano della Ligue 1 e pronto per un salto di qualità. Per il Milan si tratterebbe di un acquisto di assoluta qualità: un esterno d’attacco duttile, che potrebbe lottare per una maglia da titolare o all’occorrenza dare fiato a Rebic e Castillejo. Dopo mesi di assenza, il nome di Thauvin è tornato in orbita Milan. E chissà che questa non possa essere la volta buona per vederlo in rossonero. Ma non è ancora tutto. Ora Maldini è pronto a fare piazza pulita, ben 9 giocatori a rischio cessione: ecco tutti i nomi sulla lista nera! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA