Mandelli: “Ibra trascinatore vero, cambia volto alla squadra”

MILANO – Ospite degli studi di Sky Sport, Francesco Mandelli, attore di fede rossonero, si è espresso su Zlatan Ibrahimovic: “Basta metterlo in campo e qualche cosa cambia subito. Contro la Samp era una partita difficile, loro erano molto chiusi, ma con Ibra in campo i nostri giocatori hanno iniziato ad andare al doppio della velocità. Zlatan cambia l’atteggiamento in campo della squadra, come fosse un genitore che mette pressione al figlio per non fare brutta figura. E’ un vero trascinatore. Non so quanti gol segnerà, ma ha una personalità molto importante”.