Mancini sull’Europeo: “L’Italia deve sempre provare a vincere: vogliamo arrivare in fondo”

MILANO – Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale, ha parlato dei prossimi Europei con alcune dichiarazioni riportate da TMW: “La speranza è di arrivare fino in fondo. La situazione è difficile ma dipende da noi, bisognerà vedere se in questi sei mesi miglioreremo. Ci sono Nazionali più forti, ma una partita è aperta a ogni risultato: anche quando affronti qualcuno più forte può succedere di tutto. Crediamo nelle nostre qualità e l’obiettivo dev’essere vincere l’Europeo. Italia, Francia, Germania, Spagna, partono sempre per vincere. La nostra mentalità deve essere vincente: dobbiamo fare il massimo per arrivare fino in fondo e ottenere la vittoria finale”.