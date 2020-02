Mancini: “Il Milan sta crescendo anno dopo anno”

MILANO – In un’intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale, ha parlato anche di Milan: “Ha giocatori validi e sta migliorando anno dopo anno. Non sono dell’idea che in ogni stagione si debbano vendere i giocatori per cercarne altri, perché in questo modo una squadra non riesce ad avere una base solida. Nel caso del Milan bisogna ripartire dal primo tempo giocato contro l’Inter”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live