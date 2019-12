Man Utd, Solskjaer: “Haaland? Mi piace, vogliamo sempre i giocatori forti”

MILANO – Il Milan attende Ibra, ma il sogno, soprattutto in ottica futura, si chiama Haaland. Sul gioiello del Salisburgo, però, ci sono tanti altri club, fra cui il Manchester United. Il tecnico dei Red Devils, Solskjaer, ne ha parlato ai microfoni di Viasport: “Haaland mi piace e noi cerchiamo sempre giocatori bravi. È cresciuto molto e adesso deve continuare il suo percorso dove meglio crede. Non ho bisogno di parlarne tanto, noi come club cerchiamo sempre calciatori forti per migliorare l’organico. Vedremo che succederà”.