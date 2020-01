Maldera: “Trovo Ibra più maturo ed equilibrato. Dieci anni fa era un cavallo impazzito…”

MILANO – Andrea Maldera, assistente di Andriy Shevchenko nella nazionale ucraina, è stato collaboratore tecnico nel Milan per sei anni. Nelle stagioni 2010/2011 e 2011/2012, ha avuto modo di lavorare anche con Zlatan Ibrahimovic e ne ha parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni di MilanNews: “Ho avuto la fortuna di conoscerlo e lavorarci assieme, abbiamo vinto lo Scudetto e la Supercoppa Italiana. Dopo aver sentito la conferenza di ieri, ho percepito il cambiamento di Zlatan. Ora lo trovo molto più maturo e consapevole dell’importanza che assume all’interno di una squadra. Prima era un cavallo impazzito, che focalizzava tutto su sé stesso e sulla prestazione personale. Oggi, invece, mi sembra molto più equilibrato. La sua esperienza e la sua forza possono essere veramente un valore aggiunto per il Milan. Ovviamente non ci si può aspettare che faccia le corse di dieci anni fa, ma darà ugualmente un contributo importantissimo”.