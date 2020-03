Malagò: “Serie A? Non ci sono certezze, decide il Governo”

MILANO – Il numero uno del Coni, Govanni Malagò, si è espresso sulla situazione del calcio italiano e sulla possibile ripartenza del campionato: “Ho contatti frequenti con Gravina, che mi aggiorna costantemente. La Serie A è un mondo a parte, che ha situazioni economiche diverse da tutte le altre realtà sportive. Giocherà la propria partita e io non posso far altro che rispettarla. Chiudere subito la stagione? Il calcio deve inevitabilmente fare i conti con il virus, ma l’agenda la detta il Governo e al momento non ci sono certezze”.

