Luis Alberto: “Sfida fondamentale, dobbiamo ottenere i 3 punti”

MILANO – Nel corso del prepartita di Lazio-Milan, Luis Alberto, numero 10 biancoceleste, è stato intervistato dai microfoni di Lazio Style: “Dobbiamo assolutamente ottenere tre punti per avvicinarci alla Juve e tenere vivo il nostro sogno, è l’unica cosa che ho in testa. Senza Immobile e Caicedo gioco 20 metri più avanti, sono un po’ più libero di muovermi, ma l’importante è che la squadra stia bene e che riesca a vincere. E’ stata speciale l’accoglienza dei tifosi fuori dallo stadio, per loro è difficile non essere qui presenti, e per noi è come se fossero il dodicesimo uomo in campo”.

