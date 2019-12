Lodetti: “Paquetà? Giudizio fin qui negativo, ci si aspettava di più”

MILANO – Lucas Paquetà è uno dei principali indiziati a lasciare il Milan nel mercato che, fra tre giorni, aprirà ufficialmente i battenti. Su di lui è forte il pressing del Psg ma il Milan chiede 40 milioni e non fa sconti. Del centrocampista brasiliano ha parlato, in un’intervista concessa ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex rossonero Giovanni Lodetti: “Un anno dopo il suo arrivo, l’opinione non è certamente positiva. Ci si aspettava di più da lui, mi auguro che possa rifarsi nel girone di ritorno”.