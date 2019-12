Lodetti: “Ibrahimovic non si discute, darà una scossa alla squadra”

MILANO – Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic ha scosso il mercato e l’opinione pubblica che, ormai da tre giorni, non parla d’altro per quel che riguarda al Milan. Ai microfoni di Radio Sportiva, anche Giovanni Lodetti, ex centrocampista rossonero, si è espresso sul centravanti svedese: “Ibrahimovic non si può discutere, ma bisogna anche considerare l’età. Può essere decisivo per dare una scossa allo spogliatoio, soprattutto sotto l’aspetto psicologico e motivazionale. Ora chi vuole giocare deve indubbiamente dare qualcosa in più, visto che c’è un giocatore così forte e di carisma come Zlatan”.