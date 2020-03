Liverani: “La Lega doveva attenersi al Governo, ingiusto rinviare solo alcune partite”

MILANO – Intervistato dai microfoni di Radio Rai 1, Fabio Liverani, allenatore del Lecce, si è espresso sulla decisione della Lega Calcio di rinviare le sei partite previste a porte chiuse: “Ci sono delle priorità, la salute è la prima, ma il Governo si è detto favorevole a far giocare a porte chiuse. La Lega poteva attenersi ma ha scelto diversamente sabato alle 12 e questo non è giusto. La Lega Calcio deve essere super partes e garante di 20 squadre, non solo di alcune. Era giusto rinviare l’intero turno. O giocavano tutti o nessuno. Se non c’era spazio per recuperare dovevano attenersi alla decisione del Governo, che aveva detto di giocare a porte chiuse”.

