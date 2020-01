Pioli: “Bisogna tornare a vincere, il mercato non deve distrarci. 4-4-2? Soluzione possibile”

MILANO – Domani il Milan sarà ospite del Cagliari per la diciannovesima giornata di campionato, l’ultima del girone d’andata. Stefano Pioli, tecnico rossonero, presenta la sfida in conferenza stampa nel centro sportivo di Milanello.

DOVE PUO’ ARRIVARE IL MILAN – “Mancano venti partite alla fine del campionato. Ci sono sessanta punti a disposizione e dobbiamo cercare di farne il più possibile, dopo si vedrà”.

SU PAQUETA’ – “E’ un ottimo giocatore, ma io devo cercare di far vincere il Milan. Il collettivo viene prima dei singoli. Spero che tutti i giocatori rendano al meglio, raccogliendo le soddisfazioni che meritano per l’impegno che ci stanno mettendo”.

SU CALDARA – “Le tempistiche del mercato di gennaio sono strane e non mi competono. Mi auguro che arrivi un difensore il prima possibile, anche perché abbiamo un mese di gennaio molto impegnativo e bisogna che la rosa sia al completo il prima possibile”.

SU MILAN-SAMP – “Domani dobbiamo giocare con più intensità rispetto alla gara con la Samp. Ci sono stati tanti spunti positivi lunedì scorso, ma bisogna essere più incisivi ed efficaci”.

SU BONAVENTURA – “Non dimentichiamoci che arriva da una lunga inattività, perciò è normale che non abbia una condizione ottimale e continua. Ha avuto ultimamente delle piccole ricadute che lo hanno condizionato. E’ un giocatore importante, che si adatta a vari sistemi, sta lavorando per tornare nella miglior condizione possibile e anche con Ibra può fare buone cose”.

SU SUSO E POLITANO – “Non partecipo ai processi mediatici e pubblici. Invito i miei giocatori a credere in sé stessi, soprattutto nei momenti difficili in cui non arrivano i risultati. Il modo in cui affronti gli ostacoli determina che persona sei, che giocatore sei, che professionista sei. Di Politano invece non parlo, perché non mi esprimo su calciatori che non sono del Milan”.

SUI DIFENSORI – “Abbiamo tre centrali attualmente a disposizione, perché c’è anche Gabbia e non va dimenticato. E’ ovvio, tuttavia, che con la partenza di Caldara dovrà arrivare un rinforzo”.

SUI POCHI GOL – “Ho sempre pensato che nei momenti di difficoltà bisogna trovare delle soluzioni alternative. Dobbiamo cercare di diventare più concreti ed efficaci, senza dimenticare la costruzione del gioco. Bisogna però trovare delle soluzioni ai nostri problemi e il primo è la mancanza del gol. Per segnare servono qualità, precisione e determinazione: abbiamo lavorato molto in questo senso in allenamento”.

SU PIATEK – “Se potessi spostare le lancette avanti, andrei volentieri direttamente all’1 febbraio. Ora non dobbiamo farci distrarre dal mercato. Abbiamo una situazione negativa da risolvere sul campo e non possiamo permetterci di pensare ad altro. Piatek è a disposizione, l’ho convocato per domani ed è pronto per giocare”.

SU IBRA – “L’ho visto in buona condizione durante la settimana. I minuti giocati con la Samp gli hanno fatto bene, ma non ha ancora tutta la partita nelle gambe. Fra alcune settimane potrà giocare tutti i novanta minuti. Fra me e lui c’è un rapporto di dialogo continuo. E’ un valore aggiunto per noi e dobbiamo metterlo nella miglior condizione possibile per rendere al massimo. E’ al centro del nostro progetto”.

SUL MODULO – “4-4-2? L’abbiamo provato in settimana. E’ una possibilità, anche se non l’unica”.

SU LEAO – “Ha capito che dai grandi campioni si possono imparare tante cose. E’ un giocatore giovanissimo, con tanto talento ma non ancora completo. Avere accanto uno come Ibra per lui è un grande vantaggio: potrà crescere velocemente”.

SUL CAGLIARI – “Da ogni situazione dobbiamo provare a trarre dei vantaggi. Il Cagliari sta facendo un ottimo campionato, anche se arriva da risultati negativi. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, facendo il massimo per tornare a vincere. Vogliamo assolutamente ritrovare i tre punti per migliorare la classifica”.

CHE SETTIMANA E’ STATA – “E’ stata una settimana molto importante. Dobbiamo riuscire a trasformare il volume di gioco che creiamo in gol. E’ il nostro obiettivo principale e ci abbiamo lavorato sopra per tutta la settimana. Ibra? Si è allenato, sta bene”.