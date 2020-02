LIVE / Pioli: “Derby partita speciale. Sto bene al Milan, non invidio Conte. Ibra…”

MILANO – Domani sera San Siro ospiterà il derby di Milano, valido per la ventitreesima giornata di campionato. Mister Stefano Pioli presenta la grande sfida in conferenza stampa.

SULL’IMPORTANZA DI VINCERE – “Vincere vorrebbe dire continuare a scalare la classifica, aumentare la fiducia e la positività di tutto l’ambiente. Sarebbe fondamentale”.

SULLA POSTA IN PALIO – “Quello che questa partita rappresenta vale più di tre punti. Abbiamo fatto già vedere di avere coraggio, domani abbiamo l’occasione di dimostrare di essere una squadra che sta arrivando a livelli importanti”.

SU CONTE – “E’ un collega, ma non posso dare giudizi. Dovrei conoscerlo meglio per poterne parlare. Comunue non invidio nulla a Conte, sto bene al Milan e sono felice di essere qui”.

SUL DERBY DIVENTATO TABU’ – “E’ uno stimolo ulteriore per noi. Bisogna tornare a far gioire i nostri tifosi. Dobbiamo mettere in campo una prestazione battagliera per poterci riuscire. C’è la volontà di fare una grande prova”.

SUI DUBBI DI FORMAZIONE – “I giocatori in dubbio sono recuperabili: Krunic ha ancora dei problemi e avremo un report medico su di lui. Oggi verranno fatte le ultime valutazioni su chi sarà a disposizione”.

SU LEAO E REBIC – “Scelgo i giocatori in base alla gara da affrontare e alle loro caratteristiche. Chi non gioca dal primo minuto può rendersi decisivo a gara in corso”.

SULL’ATTEGGIAMENTO DA AVERE – “Dobbiamo mantenere l’atteggiamento mostrato nelle ultime settimane. E’ importante essere sempre determinati e propositivi. Domani non ci possiamo permettere di non essere compatti e di non combattere in mezzo al campo. Non dobbiamo concedere spazi ai nostri avversari”.

SU COME STA LA SQUADRA – “Sta bene ed è carica. Abbiamo rispetto per l’avversario che sfidiamo, sarà una partita molto difficile ma dobbiamo avere convinzione e fiducia nei nostri mezzi”.

SU SPALLETTI – “Non ho tempo per perdere tempo. Chi pensa al passato e al futuro si gode poco il presente. Penso solo al mio lavoro e a ciò che devo fare”.

SU IBRA – “Ha svolto lavoro individualizzato negli ultimi giorni. Se oggi si allenerà con la squadra, allora sarà a disposizione e potrà giocare. Abbiamo fatto tutto per recuperarlo dall’influenza e dall’affaticamento al polpaccio. Il percorso è stato svolto bene, ma ora deve fare allenamento completo col resto della squadra”.

SUL DERBY – “E’ una partita sempre speciale. Per vincere bisogna giocare meglio, così si hanno più possibilità di spuntarla. Questo deve essere il nostro obiettivo e ce la metteremo tutta per farcela”.

SULL’INTER – “L’Inter ha fatto molto meglio di noi ad inizio campionato, fino a dicembre. Noi ora siamo in ripresa e vogliamo recuperare ancora posizioni. Stiamo facendo bene e vogliamo giocare al meglio delle nostre possibilità per vincere una sfida importantissima”.