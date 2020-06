Lippi: “Non ci sono più dubbi sulla fine della stagione. Tifosi allo stadio? Se riaprono le discoteche…”

MILANO – Con alcune dichiarazioni riportate dall’ANSA, Marcello Lippi, ex Commissario Tecnico della Nazionale, si è espresso sulla ripartenza del campionato: “Tutti noi volevamo che il calcio ricominciasse, non ci piacevano gli algoritmi o gli spareggi. Con la quarantena individuale credo non ci siano più dubbi sulla fine della stagione. Direi che le squadre sono tutto sommato a buon punto: è impossibile che i calciatori siano in grandi condizioni, non hanno giocato nemmeno un’amichevole. Le squadre che accusano meno sono quelle dotate di compattezza e organizzazione difensiva. Riapertura degli stadi? Penso che le autorità ci stiano pensando. Visto che riaprono le discoteche, i cinema e i teatri, si possono riaprire parzialmente anche gli stadi”.

