MILANO – Ante Rebic è già pronto a salutare il Milan. Arrivato all’ombra della Madonnina nell’ultimo giorno dello scorso mercato estivo, l’attaccante croato è stato impiegato col contagocce, sia da Giampaolo che da Pioli (appena sette presenze in stagione). Il classe 1994 farà ritorno in Bundesliga, all’Eintracht Francoforte, club che lo aveva ceduto – seppur in prestito – proprio ai rossoneri.