Lega-Sky, che scontro: si va verso la sospensione del segnale!

MILANO – Non accenna a placarsi la diatriba sorta fra la Lega Calcio e Sky Sport circa l’ultima rata da versare – intorno ai 130 milioni di euro – per i diritti televisivi. La nota emittente vorrebbe uno sconto per tutto ciò che è accaduto a causa della pandemia, ma le società di Serie A si stanno opponendo. Stando a quel che riferisce Il Corriere dello Sport, la situazione si può risolvere soltanto con un accordo, che al momento appare molto lontano, o con la sentenza di un tribunale. Intanto, la Lega Calcio sta seriamente pensando di oscurare il segnale per le ultime sei giornate di campionato: un’iniziativa che, qualora venisse davvero applicata, genererebbe ulteriore caos coinvolgendo anche gli abbonati.

