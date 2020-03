Lecce, Sticchi Damiani: “Il campionato potrebbe ripartire anche dopo l’estate”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato della ripresa del campionato una volta terminata l’emergenza Coronavirus: “Il calcio non è solo un gioco, ma un comparto con una capacità contributiva fondamentale per la sussistenza del Paese. Riprenderemo a giocare solo quando la salute pubblica non sarà più a rischio. Sospendere gli allenamenti è una scelta responsabile, ma non è reato programmare la ripartenza. Dobbiamo darci una data indicativa che poi potrà anche essere posticipata, a seconda di come evolverà la situazione. Cristallizzare la classifica sarebbe ingiusto sul piano sportivo. Appena si calmeranno le acque finiremo il campionato. Per assurdo si potrebbe riprendere anche dopo l’estate, comprimendo le partite della prossima stagione”.

