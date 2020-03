Lecce, Sticchi Damiani: “Bisogna pensare di giocare anche ad agosto”

MILANO – Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha commentato la situazione che sta vivendo il calcio italiano: “Stiamo cercando di creare un confronto quotidiano tra tutti i presidenti Serie A. Anche oggi abbiamo fatto un’ennesima riunione per affrontare vari temi. Tra poco uscirà un documento condiviso. Stiamo cercando di capire come ricavare introiti qualora il campionato non dovesse più ricominciare, parliamo di circa 200-300 milioni di euro; un modo potrebbe essere la riduzione degli stipendi. Il sistema calcistico rischia un danno esorbitante, quindi bisogna anche pensare di giocare nel mese di agosto. Playoff e playout? Ne avevamo parlato ed io ero scettico, ma credo che ormai la proposta sia stata scartata”.

