Lecce-Milan, Rafael Leao verso una nuova bocciatura

MILANO – Si prospetta un’altra panchina per Rafael Leao. Con ogni probabilità, il giovane attaccante portoghese resterà fuori dalla formazione titolare anche questa sera nella sfida con il Lecce. L’attacco rossonero sarà guidato da Ante Rebic, il quale verrà supportato da Castillejo, Calhanoglu e Bonaventura. Da Leao lo stesso Pioli ha detto di aspettarsi molto di più, ma è pur vero che al ragazzo non vengono concesse tante occasioni. Contro la Juve è entrato nella ripresa in una situazione complicatissima, con la squadra in inferiorità numera e nel ruolo di prima punta, in cui difficilmente riesce ad esprimere al meglio il suo potenziale. Leao finora ha dato l’impressione di rendere di più quando gioca da esterno offensivo, piuttosto che da centravanti, in cui deve partire spalle alla porta e diventa facilmente contenibile dagli avversari.

Da qui al 2 agosto Leao è chiamato a dare una sterzata alla sua stagione, anche per meritarsi la conferma nel Milan del prossimo anno. Tuttavia, per dare un contributo importante alla squadra ha sicuramente bisogno di più spazio e maggiore fiducia. Starà a mister Pioli cercare di estrarre il meglio da questo ragazzo nei dodici turni che mancano per chiudere il campionato.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live