Lecce-Milan, Massara: “Ibra? Un campione, ha cambiato la squadra. Il Milan deve stare in Europa”

MILANO – Il ds del Milan Frederic Massara ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match del Via del Mare contro il Lecce: “Siamo abituati alle voci, fortunatamente il lockdown è chiuso e ora abbiamo argomenti di cui parlare tra gol e parate. Ci saranno anche voci di mercato ovviamente, ma finalmente si riparte e abbiamo dodici partite da giocare in 40 giorni. Ibra? È un campione che ha voluto aiutare il Milan in un momento difficile. Ha aiutato la squadra ed è arrivato con amore per questa società, nessuna squadra può resistere senza Ibra. Chi è in scadenza il 30 giugno rimarrà fino a fine stagione, tutti sono concentrati sul finale di campionato e vogliamo chiudere bene questa stagione. Europa League? Anche quest’anno abbiamo giocato senza le coppe, il Milan non può stare a lungo lontano dall’Europa. Noi ci confrontiamo sempre con la proprietà e con Gazidis, l’idea comune è quella di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. I paletti che dobbiamo rispettare ci hanno eliminato dall’Europa, stiamo abbattendo i costi ma non rinunciamo alla competitività. Per campioni come Ibra ci sarà sempre spazio, il percorso però sarà comune alle altre società. Le difficoltà arrivate anche da questa crisi portano tutte le società a lavorare su costi sostenibili, ricercando sempre giocatori forti”