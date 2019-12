Leao scalpita, a Bergamo possibile chance. Assenti per squalifica Theo e Paquetà

MILANO – Rafael Leao scalpita e a Bergamo potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Il portoghese è entrato benissimo in partita contro il Sassuolo (forse un po’ tardi), ma per due volte i legni gli hanno negato la gioia del gol. Contro l’Atalanta, nella sfida in programma domenica prossima alle 12.30, mister Stefano Pioli potrebbe dargli fiducia schierandolo nella formazione titolare, al posto di Piatek che, domenica scorsa, di certo non ha brillato. Ci saranno, però, due assenze pesanti per squalifica: Theo Hernandez in difesa e Lucas Paquetà a centrocampo. Di seguito, la probabile formazione rossonera.

(4-3-3): Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessié, Bennacer, Bonaventura, Suso, Calhanoglu, Leao.