Leao: “Orgoglioso di essere al Milan, a Cagliari vogliamo vincere”. Su Paquetà…

MILANO – Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del canale ufficiale del club rossonero: “L’esordio nel derby? Non sapevo di dover giocare dal primo minuto, sono entrato nello spogliatoio e me l’hanno detto. Mi sono detto ‘Wow, questo sarà il mio primo derby’. Penso di averlo giocato bene, ho fatto vedere quello che so fare, anche se purtroppo abbiamo perso. Essere al Milan è motivo di grande orgoglio”.

SUL CAGLIARI – “Siamo pronti, vogliamo vincere. Siamo il Milan e vogliamo sempre vincere”.

SULLA SCONFITTA CON L’ATALANTA – “E’ stato un brutto passo falso, siamo rientrati nello spogliatoio tristi e a testa bassa. Ma questo è il calcio e bisogna sempre guardare avanti”.

SU PAQUETA’ – “Parliamo la stessa lingua quindi con lui mi trovo bene. Mi piace anche il suo modo di giocare, credo che abbia un gran potenziale. Può dare molto al Milan”.