Leao deve risarcire lo Sporting: arriva il comunicato del club portoghese

MILANO – Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, ha condannato Rafael Leao a risarcire lo Sporting Lisbona con 16,5 milioni di euro. La diatriba fra il giocatore e la società biancoverde è nata poiché nel 2018 il classe ’99 si svincolò unilateralmente per ‘giusta causa’. Causa non ritenuta giusta, però, dal TAS che ha dato ragione proprio al club lusitano. Quest’ultimo, tramite i propri canali ufficiali, ha diramato un comunicato: “Lo Sporting Lisbona informa, ai sensi e ai fini del rispetto dell’obbligo di informazione derivante dall’articolo 248-A del codice portoghese dei valori mobiliari, che è stato informato della decisione emessa dalla Corte Arbitro sportivo nell’ambito dell’azione proposta dal giocatore Rafael Leao, che ritiene l’azione parzialmente valida, ordinando allo Sporting SAD di pagare al giocatore, a titolo di indennizzo per la pratica delle molestie morali, l’importo di € 40.000,00 (quarantamila euro), oltre a considerare parzialmente valida la domanda riconvenzionale, ordinando al giocatore di pagare Sporting SAD per un importo di € 16.500.000,00 (sedici milioni e cinquecentomila euro), a titolo di risarcimento per la risoluzione illegale del contratto di lavoro sportivo”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...