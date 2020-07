Lazio, Parolo: “Milan? Dobbiamo farci trovare pronti nonostante le assenze”

MILANO – Il centrocampista biancoceleste, Marco Parolo, è stato grande protagonista nella partita vinta dalla Lazio a Torino, segnando la rete decisiva che ha permesso alla squadra di Inzaghi di portare a casa i tre punti. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Parolo ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sono contento per il gol ma soprattutto per il successo. Abbiamo dominato la partita, meritavamo i tre punti. Abbiamo spinto tanto, facendo una bella partita dall’inizio alla fine. Una vittoria che ci avvicina ulteriormente al nostro obiettivo: la qualificazione in Champions League. Una volta che sarà acquisita, proveremo ad andare oltre, ma ora procediamo passo dopo passo”.

SUL MILAN – “Purtroppo contro i rossoneri mancheranno Immobile e Caicedo, ma potremmo recuperare qualche giocatore importante che è stato indisponibile in queste partite. Dobbiamo farci trovare pronti, avere un giorno in più di riposo può fare la differenza”.

