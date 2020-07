Lazio-Milan, Top&Flop: scoperta Saelemaekers, il solito Paquetà

MILANO – Lazio-Milan è stata consegnata agli archivi, con i rossoneri che s’impongo con tre reti sulla seconda in classifica, del campionato. Gli uomini di Stefano Pioli adesso sono a due punti dal quinto posto, occupato dalla Roma. Ecco i il top e il flop in campo questa sera.

TOP – ALEXIS SAELEMAEKERS: L’esterno belga è una delle sorprese di questa ripartenza rossonera. Anche questa sera gioca una buonissima partita, lotta e combatte su ogni pallone. Si procura il rigore del raddoppio del Milan e non fa rimpiangere Castillejo. Saelemaekers sembra un lontano parente del calciatore spaesato visto a San Siro nella semifinale di andata in Coppa Italia, con la Juventus. Il numero 56 rossonero mette in campo anche personalità e il suo riscatto, a titolo definitivo, inizia ad assumere tutto un altro senso, vista anche la cifra sborsata con l’Anderlecht.

FLOP – LUCAS PAQUETA: Il brasiliano entra al 38′ del primo tempo al posto di Calhanoglu, infortunato. Una nuova prova abbastanza incolore, verrebbe da dire il solito Paquetà, come se fosse un mantra o il ritornello di un tormentone estivo. Un netto passo indietro dopo la trasferta di Ferrara, con la SPAL. A fine partita si concede anche di irridere gli avversari facendo scoppiare un parapiglia tra gli uomini in campo, un gesto abbastanza inutile, soprattutto in virtù di quanto fatto vedere oggi in campo: la solita svogliatezza. A volte il centrocampista da l'idea di indispettire con malizia, vista prestazione partendo da titolare, di qualche giorno fa, e quella di oggi entrando dalla panchina.

