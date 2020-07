Lazio-Milan – La moviola: direzione di Calvarese senza macchie

MILANO – Lazio-Milan si chiude con un’ importante affermazione degli uomini di Stefano Pioli, che sbancano l’Olimpico. Gianpaolo Calvarese non commette errori, il direttore di gara concede magari qualche volta un gioco all’inglese ma non sbaglia una chiamata quando c’è da intervenire. Giusto il goal annullato a Zlatan Ibrahimovic al 31′, l’attaccante svedese trasforma in oro l’assist di Conti, ma da posizione di fuorigioco. Nulla da eccepire. Al 33′ viene concesso un calcio di rigore al Milan, punito il tocco di mano di Radu su cross di Alexis Saelemaekers. Si potrebbe parlare per ore di queste chiamate, le nuove regole però puniscono ogni minimo tocco, anche se involontario. Il braccio sinistro del romeno aumenta il volume del corpo e di conseguenza è penalty per i rossoneri. Ineccepibile. Lo stesso calciatore della Lazio, consapevole, non accenna ad alcun tipo di protesta. Al 53′ annullata anche la rete della dei biancocelesti di Lazzari, l’esterno era abbondantemente oltre l’ultimo difensore del Milan. Anche in questo caso non c’è spazio per alcuna polemica. In totale sono due i cartellini gialli estratti dal direttore di gara nei 90′ di gioco: al 78′ all’indirizzo di Jordan Lukaku e al 81′ nei confronti di Paquetà. Calvarese non sbaglia nulla, in un partita sostanzialmente molto corretta, ma nei momenti di svolta della gara è lucido e non si fa influenzare. Ma attenzione perché, proprio dopo la grande vittoria, è arrivata anche un’altra grandissima novità di mercato in casa rossonera, Alfredo Pedullà conferma tutto: “Rangnick ha deciso, lo vuole!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA