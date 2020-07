Lazio, Immobile e Caicedo saltano il Milan. Leiva prova a stringere i denti

MILANO – Il Giudice Sportivo ha confermato la giornata di squalifica per Ciro Immobile e Felipe Caicedo: entrambi gli attaccanti della Lazio erano diffidati e sono stati ammoniti a Torino, quindi non giocheranno sabato sera contro il Milan. Tuttavia Simone Inzaghi potrebbe ritrovare il perno del suo centrocampo: Lucas Leiva. Il brasiliano, operato ad un ginocchio nei mesi scorsi, sta provando a stringere i denti per tornare a disposizione proprio contro i rossoneri. In attacco, al posto di Immobile e Caicedo, dovrebbero esserci Luis Alberto e Correa.

