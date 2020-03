La sosta forzata riconsegna Leo Duarte a Stefano Pioli

MILANO – La sosta forzata per l’emergenza coronavirus potrebbe permettere a Leo Duarte di tornare a disposizione di Stefano Pioli per il finale di stagione. Il difensore ex Flamengo operato in Svezia a fine novembre per la frattura del calcagno all’inserzione del tendine achilleo sinistro dovrebbe essere pronto per fine aprile, primi di maggio. Giusto in tempo per dare una mano al Milan per raggiungere i propri obiettivi..

Il brasiliano, pagato in estate ben 11 milioni di euro, ha disputato fin qui solo cinque partite con i rossoneri, con 392 minuti in questa prima parte del campionato. Al suo ritorno in campo Pioli potrà contare su un giocatore in più, con tanta voglia di tornare in campo. Ma non sarà semplice per Leo Duarte conquistarsi una maglia da titolare.

Romagnoli, Kjaer, Musacchio e ora anche il giovane Matteo Gabbia su cui l’allenatore rossonero ha deciso di puntare fin da subito. Insomma per quello che doveva essere, nelle speranze di Maldini (e Boban) il nuovo Thiago Silva, la vita è dura, sarà dura…

