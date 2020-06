La protesta dei tifosi del Lecce: “Vince il calcio dei milioni, restano fuori le emozioni”

MILANO – Tra le tante tifoserie che durante la quarantena si erano dette contrarie alla ripresa del campionato c’era anche quella del Lecce. Tuttavia, la stagione è ricominciata e oggi la squadra salentina scenderà in campo contro il Milan, alle 19.30. Gli ultras salentini, però, hanno voluto esprimere il loro dissenso, soprattutto per la decisione di far disputare le partite a porte chiuse, esponendo uno striscione nei pressi dello stadio Via del Mare: “Stadi spettrali per scenari surreali…Vince il calcio dei milioni, restano fuori le emozioni”.