La Juve non molla Donnarumma: se Gigio non rinnova col Milan…

MILANO – E’ una questione piuttosto spinosa quella relativa al contratto di Gigio Donnarumma. Il Milan sta già pensando al rinnovo (l’attuale accordo scadrà a giugno 2021), ma trovare un accordo è tutt’altro che semplice. Donnarumma e il suo agente, Mino Raiola, chiedono un adeguamento al già sostanzioso ingaggio da 6 milioni a stagione. Il Milan, al contrario, chiede a Gigio di dimostrare il proprio attaccamento alla maglia accettando di ridursi lo stipendio, venendo così incontro alle esigenze economiche del club, sempre alle prese col fair play finanziario. Insomma, le posizioni sono attualmente opposte e non è escluso che si arrivi alla cessione a fine campionato. Stando al Corriere dello Sport, la Juventus è sempre in agguato e, qualora il Milan e Gigio decidessero di separarsi, potrebbe fare un concreto tentativo per portare il giovane portiere all’ombra della Mole.