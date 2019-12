Kulusevski: “Ibra? Il suo ritorno è straordinario, al Milan farà la differenza”

MILANO – Dejan Kulusevski, esterno in prestito al Parma e di proprietà dell’Atalanta, è indubbiamente una delle più grandi sorprese di questa Serie A ed è stato premiato come miglior giocatore del mese di dicembre. Lo svedese ne ha parlato ai microfoni di SVT Sport: “Molti fattori hanno portato a questo riconoscimento, mi sono ambientato perfettamente nella nuova squadra, l’allenatore, i tifosi e i compagni credono in me. L’anno scorso mi sono allenato molto con l’Atalanta, ora sono in una squadra in cui ho l’opportunità di giocare costantemente e migliorare. Sono molto contento di come stia andando la stagione. Ibrahimovic? Sarà incredibilmente divertente il suo arrivo, solleverà l’intero campionato e farà la differenza al Milan. Per me è assolutamente un modello da seguire”.