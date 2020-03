Kjaer: “Inevitabile rimandare l’Europeo, ora rispettiamo le istruzioni”

MILANO – Intervistato dai microfoni di TV2, Simon Kjaer, difensore centrale del Milan, si è espresso sulla scelta dell’Uefa di rimandare l’Europeo: “E’ stata la decisione giusta e noi della nazionale danese la sosteniamo completamente. Semplicemente il torneo non si può svolgere per via dell’emergenza, perciò è stato opportuno rinviare. La vita e la morte sono molto più importanti del calcio. Non c’è nulla di cui discutere. Quando un giorno avremo finito con questa crisi, allora potremo iniziare a guardare avanti verso l’estate del 2021. Vivo qui nel Nord Italia e posso vedere chiaramente quanto sia grave questa situazione. Auguro a tutti il ​​meglio e spero che tutti si prendano cura l’uno dell’altro. In questa situazione dobbiamo seguire le istruzioni di governo, autorità ed esperti”.

