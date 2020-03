Kakà su Ronaldinho: “Triste saperlo in carcere, spero torni a sorridere presto”

MILANO – Intervistato dai microfoni di AS, Ricardo Kakà ha parlato anche di Ronaldinho, suo ex compagno di squadra nel Milan e nel Brasile, che attualmente si trova in prigione in Paraguay per esser stato scoperto in possesso di un passaporto contraffatto: “È una storia molto triste. Non ho molte informazioni sulla vicenda per parlarne in maniera dettagliata, ma per chi come me ha vissuto parecchie esperienze assieme a Ronaldinho ed è suo amico, è molto triste saperlo in questa situazione. Spero che torni a sorridere presto e a divertirsi”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live