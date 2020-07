MILANO – Lazio, Juventus e Napoli: tre sfide durissime attendono il Milan di Stefano Pioli in pochi giorni. Tuttavia, la Juve dovrà fare a meno di Matthijs De Ligt martedì sera contro il Diavolo. Il difensore olandese, attualmente in campo nel derby col Torino, è stato ammonito ed era diffidato. Di conseguenza salterà la partita in programma a San Siro.

