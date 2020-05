Jovic al Milan, Donnarumma al Real? Tra realtà e fantamercato…

Come un’estate fa tra Milano e Madrid potrebbe aprirsi un asse di mercato. Un attaccante per un portiere e chissa qualche altro giocatore, non gradito dai blancos. Il Milan, sull’esperienza fortunata con Theo Hernandez, ci ha preso gusto e vuole ripetere l’affare.

Questa volta però si parla di Luka Jovic, pagato dal Real Madrid 60 milioni di euro. Cifra che la Casa Reale vuole recuperare con gli interessi. Per questo per il 23enne, ancora da compiere, ex fenomeno svalutato da una stagione disgraziata, il Milan potrebbe decidere di mettere sul piatto anche Gigio Donnarumma. Ma non alla pari.

Gazidis valuta il numero uno di più dell’attaccante serbo. Per questo in Via Aldo Rossi gli uomini mercato rossoneri stanno valutando quale altra possibile contropartita tecnica potrebbe essere inserita. favore del Milan. Un operazione certamente complessa ma che il Milan sta cercando di mettere in piedi con Mino Raiola dalla propria parte, pronto a strappare un nuovo e più ricco contratto per Gigio.

In alternativa Gazidis sarebbe pronto, secondo SportMediaset, a investire 35 milioni di euro più bonus (quasi 10 milioni) pur di far vestire la maglia rossonera a Luka Jovic. Il giocatore, sempre secondo il portale, vorrebbe tentre fortuna in Italia, non al Napoli, ma propria al Milan.