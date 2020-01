Januzaj, parla l’agente: “Andrebbe volentieri al Milan, ci sono stati dei contatti”

MILANO – Nelle ultime è rimbalzata dal Belgio un’indiscrezione secondo cui il Milan avrebbe contattato Adnan Januzaj, esterno classe 1995 in rotta con la Real Sociedad. In un’intervista concessa ai microfoni di calciomercato.com, l’agente del belga, Dirk de Vriese, ha confermato l’interesse del club rossonero per il suo assistito: “E’ possibile che Adnan approdi in Serie A a gennaio. Domani incontrerò i dirigenti della Real Sociedad per capire il loro punto di vista. Noi siamo pronti per una nuova esperienza. Milan? Confermo che ci sono stati dei contatti, ma piace anche alla Roma. Januzaj accetterebbe i rossoneri? Assolutamente sì“.