IZ back! Zlatan, gol in Serie A dopo 2806 giorni

MILANO – IZ back! Zlatan Ibrahimovic ha trovato il gol all’esordio da titolare nella sua nuova avventura milanista. L’attaccante svedese ha realizzato il raddoppio contro il Cagliari, segnando una rete in Serie A dopo sette anni e otto mesi. Più precisamente, dopo 2806 giorni. L’ultima rete italiana di Ibra, infatti, risaliva al 6 maggio 2012 contro l’Inter (partita in cui segnò una doppietta). Quel derby, però, fu perso dai rossoneri per 4-2 e determinò la vittoria del campionato da parte della Juventus.